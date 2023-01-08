Ліверпуль – Вулверхемптон 2:2

Голи: Нуньєс, 45, Салах, 52 – Гедеш, 26, Хван Хі Чхан, 66

У Кубку Англії проходять поєдинки 1/32 фіналу. Саме на цій стадії у боротьбу вступили команди АПЛ. Більшість матчів була винесена на 7 грудня, в тому числі і битва Ліверпуля з Вулверхемптоном, пише 24 канал.

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Мерсисайдці поки не вражають цього сезону, але на гру Кубка Клопп вирішив виставити основу. За Ліверпуль дебютував і Коді Гакпо, який взимку переїхав на "Енфілд" з ПСВ.

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Втім "червоні" все так само розчаровували в захисті, а кіпер команди Аліссон провів жахливий матч. Перший гол – на його совісті, коли він на рівному місці перед воротами подарував м'яч Гедешу і той вразив порожній кут воріт.

Ще до перерви "червоні" змогли відновити паритет, коли Нуньєс з навісу Александера-Арнольд пробив воротаря суперника. А вже на початку другого тайму господарів вперед вивів Салах, котрого забули у майданчику при навісі з флангу.

Однак "волки" змогли зрівняти рахунок і знову не врятував Аліссон. Бразилець не відреагував на слабенький м'яч, який рикошетом від Хвана пролетів поруч у ворота.

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Зрештою, до фінального свистка жодна команда так і не відзначилась. За правилами Кубка Англії в разі нічиєї на учасників очікує перегравання. Вже за півтора тижні Ліверпуль завітає в гості до Вулверхемптона, щоб остаточно визначити володаря путівки в 1/16 фіналу.

П'ять вильотів представників АПЛ

Інші фаворити в основному проходили цю стадію. Ще у п'ятницю Манчестер Юнайтед пройшов Евертон, а у суботу з представників АПЛ вилетіли Ньюкасл, Ноттінгем, Борнмут, Брентфорд та Крістал Пелас.

За "бджол" мав змогу зіграти Єгор Ярмолюк. Однак українець залишився в запасі, а його команда поступилась Вест Хему (0:1). Всі результати 1/32 фіналу виглядають так:

Манчестестер Юнайтед – Евертон 3:1

– Евертон 3:1 Тоттенхем – Портсмут 1:0

– Портсмут Редінг – Вотфорд 2:0

– Вотфорд Престон – Хаддерсфілд 3:1

– Хаддерсфілд Крістал Пелас – Саутгемптон 1:2

Гіллінгем – Лестер 0:1

Шрусбері – Сандерленд 1:2

Халл Сіті – Фулхем 0:2

Флітвуд – КПР 2:1

– КПР Мілволл – Шеффілд Юнайтед 0:2

Мідлсбро – Брайтон 1:5

Іпсвіч – Ротерхем 4:1

– Ротерхем Борнмут – Бернлі 2:4

Блекпул – Ноттінгем Форест 4:1

– Ноттінгем Форест Ковентрі – Рексхем 3:4

Грімсбі – Бертон 1:0

– Бертон Брентфорд – Вест Хем 0:1

Шеффілд Венсдей – Ньюкасл 2:1

– Ньюкасл Лутон – Віган 1:1

Борхем Вуд – Аккрінгтон 1:1

Честерфілд – Вест Бромвіч 3:3

Ліверпуль – Вулверхемптон 2:2

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В останніх чотирьох матчах буде перегравання на полях команд, які грали в гостях. Також 8-9 січня пройдуть наступні ігри:

Брістоль Сіті – Свонсі

Дербі – Барнслі

Кардіфф – Лідс

Норвіч – Блекберн

Стокпорт – Волсолл

Хартлпул – Сток Сіті

Астон Вілла – Стівенейдж

Манчестер Сіті – Челсі

Оксфорд Юнайтед – Арсенал

Ліверпуль – Вулверхемптон: відеоогляд матчу