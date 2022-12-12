Цих днів українкам просто не було рівних на змаганнях у США. Наші борчині легко розправились із суперницями з Монголії (3:7). Далі на синьо-жовту команду чекало протистояння проти 11-разових володарок Кубка світу японок.

До теми Українські борчині здобули історичну перемогу на Кубку світу

Вперше стали володарками Кубка світу

Підопічні Андрія Стадніка перемогли титулованих опоненток за очками, хоча за сутичками рахунок був рівним 5:5. У фіналі на українок чекала вогняна битва проти китаянок, які шість разів тріумфували на такого роду змаганнях. Але і тут наші дівчата показали класну боротьбу та здобули "золото" змагань – 6:4.

У фінальних сутичках перемогу Україні принесли – Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.

Одна з автором історичного результату Оксана Лівач виклала у своєму інстаграмі красиве відео, яке показує усю атмосферу змагань та силу духу українських борчинь.

25-річна борчиня присвятила цю перемогу Україні та подякувала ЗСУ, завдяки яким наші спортсменки можуть приносити успіх рідній країні на спортивному фронті. Тепер наші борчині чекають на головну перемогу для усіх українців: "Козацькому роду нема переводу. Вчора була написана нова історія, збірна команди України вперше перемогла командний чемпіонат світу. З нами була віра та воля до перемоги, дух який живе у кожного українця. Ми боролись не до кінця, а за перемогу і я пишаюся кожним із команди".

Поки самі не можемо повірити в те, що зробили. Ми підкорили світ, виборюючи перемогу на своєму фронті, а вже зовсім скоро прийде головна перемога, для кожного з нас. Це все для тебе Україно. Дякуємо ЗСУ!,

– написала Лівач.

Яскравий ролик про перемогу збірної України на Кубку світу