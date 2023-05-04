Ви просто ганьбите всіх українських спортсменів у всьому світі, – Баюл Гутцайту стосовно бойкоту

Оксана Баюл невдоволена бойкотом українцями міжнародних змагань. Спортсменка вважає, що такий хід – це ганьба для України.

Олімпійська чемпіонка-1994 з фігурного катання Оксана Баюл відреагувала на допуск російських дзюдоїстів до міжнародних змагань. Баюл зазначила, що бойкот нічим не допоможе у даній ситуації.

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Не підбираючи слів

Олімпійська чемпіонка відреагувала не текст Вадима Гутцайта, якому він запевняє, що Україна відстоює своє право, а саме недопуск росіян та білорусів до міжнародних змагань, допоки на території нашої держави йтиме війна. Президент НОК зазначив, що вибір брати чи не брати участь у змаганнях лежить на плечах федерацій, що і розізлило Оксану.

Тепер Федерації винні. А що на рахунок втрати статусу національна? Вадиме, ви просто ганьбите всіх українських спортсменів у всьому світі. Повірте мені, що всім нас**ти на ваш бойкот. А ось українські спортсмени сидітимуть вдома і дивитимуться, як проходить Олімпіада-2024,

– написала Баюл.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація дзюдо вирішила проявити толерантність до представників країни-терористки. Тепер дзюдоїсти з Росії та Білорусі після перевірки можуть бути допущені до міжнародних змагань. Таким чином збірна України з дзюдо бойкотуватиме змагання, які відбудуться за участі представників країни-агресора та її поплічниці.

На бойкот зі сторони України негативно відреагувала низка українських спортсменів, які розкритикували таке рішення НОК, зокрема Артем Лесюк та Дар'я Білодід.