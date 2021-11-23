Оголений вболівальник вирвався на арену стадіону, пробігши все поле. Арбітру довелося тимчасово зупиняти матч, а футболістам Динамо йти заспокоювати фанатів.
До слова Динамо – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Оголений вболівальник вибіг на поле у матчі Динамо – Баварія: дивіться відео
Динамо – Баварія: коротко про матч
- Команди 11 разів зустрічались у єврокубках. Чотири матчі завершувались перемогою українського гранда. У шести поєдинках перемагала Баварія. Лише в одній грі була розписана мирова.
- Для Баварії та Динамо ця зустріч буде вже другою у цьогорішному розіграші Ліги чемпіонів. Перший матч у груповому раунді завершився розгромом для киян у Мюнхені – 5:0.
- Після 4-х турів лідером групи Е є Баварія. Мюнхенці поки що не знають смаку поразок – 12 очок. Німецький клуб випереджає найближчого конкурента Барселону на 6 пунктів.
- Динамо – аутсайдер групи, в активі киян лише один бал. До португальської Бенфіки, яка йде третьою, відставання у три очки.