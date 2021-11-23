Останній шанс для Динамо

Київське Динамо вкрай невдало проводить цей сезон Ліги чемпіонів. У першому турі команда зіграла внічию вдома з Бенфікою 0:0. Зароблене очко стало єдиним, яким команда "розжилася" за чотири тури. Далі були три поразки поспіль із загальним результатом 0:7. Відтак Динамо поки не забивало голів в Лізі чемпіонів сезону 2021/2022.

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Найбільш болюча поразка була саме від Баварії – 5:0 в Мюнхені. Тепер на киян очікує реванш, адже німецька команда прибула до Києва без ряду ключових гравців. Одразу семеро футболістів були відправлені на карантин.

Лише перемога в цьому матчі, а також поразка Барселони у грі проти Бенфіки залишить киянам шанси вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Правда після цього треба буде ще обіграти Бенфіку в Лісабоні та сподіватися, що Барселона програє Баварії.

Стартові склади на матч

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена, Шкурін

Баварія: Нойєр, Павар, Ернандес, Куассі, Девіс, Горетцка, Толіссо, Сане, Мюллер, Коман, Левандовскі

Текстова онлайн-трансляція матчу Динамо – Баварія