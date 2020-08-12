У футболіста "Карпат" діагностували COVID-19
Львівські "Карпати" оголосили про один випадок зараження коронавірусом у клубі.
Як повідомляє офіційний сайт "Карпат", півзахисник клубу Володимир Якимець здав позитивний тест на коронавірус.
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Після появи перших симптомів гравець був відразу ізольований. Після цього, результат ПЛР-тесту підтвердив наявність COVID-19. Володимир відразу відправився на двотижневу самоізоляцію.
Коронавірус у "Карпатах": головне
- У червні під час підготовки "Карпат" до матчу чемпіонату України проти "Маріуполя" у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19.
- Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня. Також було перенесено поєдинки з "Ворсклою" та СК "Дніпро-1".
- Повідомлялося, що "Карпати" проводили командні тренування, не знаючи результатів попереднього тестування.
- 1 червня "Карпати" пройшли повторне тестування, у результаті якого менше, аніж половина тестів дали позитивні результати.
- Всього тест здали 65 осіб. Відтоді "Карпати" офіційно пішли на двотижневий карантин.