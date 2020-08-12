Львівські "Карпати" оголосили про один випадок зараження коронавірусом у клубі.

Як повідомляє офіційний сайт "Карпат", півзахисник клубу Володимир Якимець здав позитивний тест на коронавірус.

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Після появи перших симптомів гравець був відразу ізольований. Після цього, результат ПЛР-тесту підтвердив наявність COVID-19. Володимир відразу відправився на двотижневу самоізоляцію.

22-річний Якимець – вихованець "Шахтаря". У минулому сезоні у футболці "Карпат" він виходив дев'ять разів.

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