"Кривбас", який після 7-річної перерви повертається в український футбол та офіційно презентував оновлену команду. Подія відбулась на стадіоні "Гірника".

На презентації продемонстрували нову форму команди на сезон 2020/21, а також тренерський штаб та персонал клубу, інформує 1kr.ua.

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Офіційна презентація

"Кривбас" створений на основі футбольного клубу "Гірник", який представляв Кривий Ріг. Президентом клубу так і залишився Костянтин Караманіц, а головним тренером клубу буде Геннадій Приходько.

Усі гравці переукладають контракти з перейменованим клубом. Презентація клубу відбулась за всіма правилами карантинних обмежень щодо дистанції між представниками ЗМІ.

"Кривбас" та прохання Зеленського

У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.

У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.



Презентація клубу / Фото: 1kr.ua