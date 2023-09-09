Лівий захисник лондонського Арсенала подякував полякам за гостинність та підтримку у важкий час. Зінченко очікує, що вроцлавський стадіон у матчі проти Англії набуде синьо-жовтих кольорів. Це влаштують, як поляки, так і українці, які мешкали, та поїхали у Польщу у статусі біженців після 24 лютого.
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Попри це Олександр додав, що не може дочекатись, коли знову зіграє у рідній країні за збірну. Усі футболісти "синьо-жовтих" мріють про це.
Також один із лідерів команди Сергія Реброва заявив, що через свою справу життя він може публічно розповідати правду про війну в Україні та нагадати про це світу, який почав забувати, втомлюватись від таких жахливих новин. Зінченко назвав це своїм обов'язком.
Якщо ми говоримо лише про футбол, то це – міжнародна мова. Ми всі розуміємо, що таке футбол, насолоджуємося цією грою. Я намагаюся використати будь-яку нагоду і вважаю за свій обов’язок говорити людям про війну, нагадувати світу про те, що відбувається. Головне, що маю сказати, – так це подякувати українській армії за можливість грати й представляти Україну на такому високому рівні,
– заявив Зінченко.
"Це також виклик для мене – говорити правду про те, що відбувається в Україні"
"Коли ми виступали за юнацькі збірні, тренер говорив, що куди б ми не виїжджали, де б не були за кордоном – маємо пам’ятати, що є представниками й обличчям України. Тому я як футболіст, який грає за кордоном, повинен постійно показувати всім, що відбувається, яка страшна ситуація в нас. На жаль, зараз багато пропаганди будь-де. Це також виклик для мене – говорити правду про те, що відбувається в Україні", – додав футболіст "синьо-жовтих".
Також Олександр зізнався, як йому вдається грати, коли у цей момент вбивають його земляків. Зінченко розповів, що у цей момент згадує людей, які ризикують своїм життям заради незалежності країни.
Коли ти виходиш на поле, то думаєш про людей, які ризикують життям, борються за незалежність України. У них також є сім’ї, є своє життя, але вони ризикують ним, стоять на передовій, роблять усе, щоб країна існувала. Коли ти це знаєш, то немає жодного жалю до себе. Просто виходиш і граєш,
– відповів гравець лондонського клубу.
Наступний поєдинок для 26-річного футболіста Арсенала буде 54- у футболці збірної України. Звісно, якщо Ребров випустить Зінченка у грі проти Англії, у чому дуже мало сумнівів. В Олександра великий досвід виступів саме проти англійських суперників.
Команда Гарета Саутгейта йде одноосібною лідеркою групи "С", набравши максимальні 12 балів у 4-х турах. Україна ж з 6 очками посідає друге місце.