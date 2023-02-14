Після сутички росіяни продовжили бійку між собою, – офіційна заява Миная щодо ситуації

Закарпатський клуб висунув офіційну заяву щодо ситуації з побиттям російських футболістів. Минай розкрив певні деталі конфлікту.

Минай висунув свою офіційну версію з побиттям футболістів російського Шинніка. Закарпатський колектив спростував інформацію росЗМІ та ще й розкрив деталі ситуації, якими гордитись російські гравці не зможуть.

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Офіційне пояснення ситуації з української сторони

Українська команда поступово розписала перебіг подій. Минай вказав причину конфлікту та навіть звинуватив у ситуації представників готелю, в якому базувались команди.

"Вчора, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Sigunas сталася бійка за участю ФК Минай та представників країни 404 – ярославського Шинніка.

Причиною сутичка стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців.

Інформація російських пропагандистських ЗМІ стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників Шинніка та побили гравця у ліфті - традиційна маячня. Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони Шинніка лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як "бросают".

Вже після закінчення сутички, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили у підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

Перед початком зборів головною вимогою ФК Минай до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити Шиннік згодився готель. Закарпатці звертались до менеджменту Royal Seginus з вимогою виселити росіян, адже представники країни терориста не мають права тренуватись та грати у футбол за межами своєї країни

14 лютого минайці за розкладом відправились на тренування", – йдеться у заяві Минаю.

Що не розповів закарпатський колектив