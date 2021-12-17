Один із найкращих легіонерів УПЛ отримував пропозицію виступати за збірну України
17 грудня 2021 , 12:39Читать новость на русском
Джерело:твітер GolBezan
Захеді Шахаб, нападник Зорі, яка невдало виступила в єврокубках, зізнався, що свого часу отримував пропозицію оформити українське громадянство та виступати за збірну України.
Коли конкретно гравцеві пропонували приєднатися до збірної України Шахаб не каже, але відповідає, що гордий бути іранцем, очікуючи на можливість виступити за національну команду.
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Були розмови про можливий виклик до збірної України, але я завжди відчував патріотизм до прапору Ірану та пишаюся тим, що я іранець. Моїм пріоритетом завжди була моя країна. Але повторюся, були різні розмови, я не можу приховувати цього,
– прокоментував іранець.
Що відомо про Шахаба
- В Україні Шахаб грає із 2019 року. Після вояжу в Олімпік, гравець у лютому 2021-го поповнив ряди луганського клубу, склавши кілька ударних форвардів Сайядманеш-Захеді, яка на двох за рік забила 27 м'ячів.
- Цього сезону він забив 10 голів і зробив 3 результативні передачі у 24 матчах за Зорю.
- За збірну Ірану 26-річний бомбардир ще не грав, тоді як у Сайядманеша чотири матчі та один гол.