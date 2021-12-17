Коли конкретно гравцеві пропонували приєднатися до збірної України Шахаб не каже, але відповідає, що гордий бути іранцем, очікуючи на можливість виступити за національну команду.
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Були розмови про можливий виклик до збірної України, але я завжди відчував патріотизм до прапору Ірану та пишаюся тим, що я іранець. Моїм пріоритетом завжди була моя країна. Але повторюся, були різні розмови, я не можу приховувати цього,
– прокоментував іранець.
Що відомо про Шахаба
- В Україні Шахаб грає із 2019 року. Після вояжу в Олімпік, гравець у лютому 2021-го поповнив ряди луганського клубу, склавши кілька ударних форвардів Сайядманеш-Захеді, яка на двох за рік забила 27 м'ячів.
- Цього сезону він забив 10 голів і зробив 3 результативні передачі у 24 матчах за Зорю.
- За збірну Ірану 26-річний бомбардир ще не грав, тоді як у Сайядманеша чотири матчі та один гол.