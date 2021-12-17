Коли конкретно гравцеві пропонували приєднатися до збірної України Шахаб не каже, але відповідає, що гордий бути іранцем, очікуючи на можливість виступити за національну команду.

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Були розмови про можливий виклик до збірної України, але я завжди відчував патріотизм до прапору Ірану та пишаюся тим, що я іранець. Моїм пріоритетом завжди була моя країна. Але повторюся, були різні розмови, я не можу приховувати цього,

– прокоментував іранець.

Що відомо про Шахаба