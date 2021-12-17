Когда конкретно игроку предлагали присоединиться к сборной Украины Шахаб не говорит, но отвечает, что горд быть иранцем, ожидая возможности выступить за национальную команду.

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Были разговоры о возможном вызове в сборную Украины, но я всегда чувствовал патриотизм к флагу Ирана и горжусь тем, что я иранец. Моим приоритетом была моя страна. Но повторюсь, были разные разговоры, я не могу скрывать этого,

– прокомментировал иранец.

Что известно о Шахабе