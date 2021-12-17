Когда конкретно игроку предлагали присоединиться к сборной Украины Шахаб не говорит, но отвечает, что горд быть иранцем, ожидая возможности выступить за национальную команду.
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Были разговоры о возможном вызове в сборную Украины, но я всегда чувствовал патриотизм к флагу Ирана и горжусь тем, что я иранец. Моим приоритетом была моя страна. Но повторюсь, были разные разговоры, я не могу скрывать этого,
– прокомментировал иранец.
Что известно о Шахабе
- В Украине Шахаб играет с 2019 года. После вояжа в Олимпик, игрок в феврале 2021 пополнил ряды луганского клуба, составив несколько ударных форвардов Сайядманеш-Захеди, которая на двоих за год забила 27 мячей.
- В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 3 результативных передачи в 24 матчах за Зарю.
- За сборную Ирана 26-летний бомбардир еще не играл, в то время как у Сайядманеша четыре матча и один гол.