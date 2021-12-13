Іранський форвард попрощався з луганським клубом, який не викуповував контракт гравця у Фенербахче. Додамо, що фанати заявили про те, що на одній із краудфандингових платформ вони запустили збір коштів на викуп іранського бомбардира.

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"По-перше, це була гарна гра. Ми дуже добре відіграли, і я щасливий, що ми здобули такий добрий результат. Але це моя остання гра за Зорю. Я задоволений, що зміг забити м'яч у такій грі, тому хочу знайти у цьому позитив. Я задоволений, що команда у хорошому настрої піде у відпустку. Мені було тут комфортно, при тому що я був далеко від дому. Але я щасливий, що забив такий важливий м'яч", – сказав він.

Зоря та Сайядманеш: коротко