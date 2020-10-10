Луганська "Зоря" з користю проводить перерву пов'язану з матчами національних збірних. Команда Скрипника провела товариський поєдинок проти "Інгульця", у якому розписали результативну нічию.

Зоря" – "Інгулець" 3:3 Голи: Кабаєв, 38, Перовіч, 48, Цвек, 76 – Мкомола, 60, Бартуловіч, 63, Білоцерківець, 72 (п)

Товариський поєдинок команди провели у Запоріжжі, де базується луганський клуб. Матч запам'ятався феєрією голів, що інколи не скажеш про офіційні матчі команд в УПЛ. Поєдинок завершився бойовою нічиєю 3:3, пише 24 канал.

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Шалений матч

Участі у матчі не змогли взяти травмовані футболісти та гравці "Зорі", які залучені за національні збірні. Рахунок матчу було відкрито на 38-й хвилині. Кабаєв прийняв м'яч біля лінії штрафного та завдав потужного удару – 1:0. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги "Зорі".

Не встиг суддя сигналізувати про другий тайм, як у ворота гостей залетів другий м'яч. Назарина протягнув м'яч флангом, прострілив у штрафний майданчик, де на передачу відгукнувся Перовіч – 2:0.

Після 60-ї хвилини на полі на деякий момент здавалось була лише одна команда – "Інгулець". Спершу Мкомола скоротив рахунок до мінімального (2:1), а вже за три хвилин досвідчений Бартуловіч і взагалі зрівняв рахунок – 2:2. Друга 45-хвилинка вийшла більш цікавою, ніж перша половина гри.

На 72-й хвилині Білоцерківець, якого "Зоря" віддала в оренду у "Інгулець" вдало реалізував пенальті – 2:3. Але недовгою була радість суперників, Цвек добре обробив м'яч та пробив у дальній кут воріт – 3:3, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Додамо, що з середини другого тайму "Зоря" грала у меншості. Червону картку перед собою побачив захисник Сухар.

Наступний матч у чемпіонаті України "Зоря" зіграє проти "Колоса" вже 17 жовтня. А "Інгулець" на наступний день, 18 жовтня, поїде на матч проти "Олександрії".