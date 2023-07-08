Гутцайт підбив підсумки спортивних досягнень України за 500 днів повномасштабного вторгнення

Україна уже 500 днів дає відсіч ворогу на полі бою та в інших сферах життя. Є свої успіхи у нашої країни і на спортивних майданчиках.

Після 24 лютого 2022 року російські окупанти сподівалися за 2-3 дні поневолити Україну та паралізувати усі процеси в середині країни. Але ворог прорахувався – наша нація бореться і здобуває собі славу.

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Україна здобуває у середньому більше 10 медалей за добу протягом повномасштабної війни

Зокрема, свій вклад у перемогу роблять і українські спортсмени, які також стали потужним голосом на спортивних та медійних майданчиках. Про проміжні успіхи наших атлетів розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

500 днів рішучості українського спорту. Ми вистояли перед агресією росії та продовжуємо перемагати, адже українці – нація переможців. За 500 днів опору українські спортсмени здобули понад 5 тисяч медалей, серед яких понад 2 тисячі – золоті. Чотири золоті медалі щодня. Ми міцно тримаємо синьо-жовтий стяг та гордо співаємо український гімн на найвищих п’єдесталах. Наші спортсмени посіли третю сходинку на Європейських іграх у Польщі та вибороли ліцензії на Олімпіаду-2024. Наші шахісти тріумфували на Всесвітній шаховій олімпіаді в Індії та Дефлімпіаді у Бразилії. Всесвітні ігри у США також показали, що ми у трійці найсильніших. Окрема гордість за наших паралімпійців, які стали другими у світі на Паралімпіаді у Китаї,

– написав міністр.



Успіхи українського спорту під час повномасштабної війни / фото із фейсбука Вадима Гутцайта

Також очільник НОК розповів, що вдалося зробити для відсторонення спортсменів із країни-агресорки та її союзника й поділився інформацією про діяльність усередині країни для залучення людей до спорту:

Ми відновлюємо Олімпійську справедливість. Україна домоглася відсторонення російських та білоруських спортсменів від найпрестижніших міжнародних змагань. Понад 20 міжнародних спортивних федерацій відсторонили представників країн-агресорів, поки триває війна. Ми розвиваємо масовий спорт та будуємо здорову Україну. У рамках ініційованого Президентом України соціального проєкту "Активні парки – локації здорової України" понад 2 мільйони українців, 70 000 ветеранів та ВПО, більше 900 тренерів приєдналися до спортивних заходів по всій Україні. Ми рішуче йдемо до перемоги. Ми – нація переможців. Ми переможемо.

. Нещодавно закінчилися Європейські ігри, де Україна посіла третє місце, здобувши 41 медаль: 21 золоту, 12 срібних та 8 бронзових. З іменами усіх призерів можна ознайомитися тут

Як бачимо, українські спортсмени продовжують боротися та мають успіхи у своїй площині, поки ЗСУ, де є й багато спортсменів, безжально нищать ворога на фронті! Обов'язково переможемо! Слава Україні!