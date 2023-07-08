До цієї когорти вже 200-х "хароших русскіх" доєднався представник російського спорту. На війні в Україні загинув російський футбольний арбітр Даніїл Шеметов. Хоча росіяни продовжують твердити, що "спорт внє палітікі", пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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"Шота пошло нє так"

Футбольному судді був 31 рік, як його життя обірвалось через божевільні плани та рішення Владіміра Путіна.

Зазначається, що Шеметов загинув у зоні так званої росіянами "спеціальної військової операції". Російський футбольний союз висловив свої "нещирі" співчуття родині загиблого та має тримати від країни необхідну допомогу. Схоже, що сім'я рефері отримає "красівую шубу".

У пропагандистській пресі розповіли, що Шеметов вважався перспективним суддею, який незабаром мав дебютувати у Першій лізі і вже навіть отримав призначення на матчі "Шляху регіонів" Кубка Росії.

Відзначимо, що ще у сезоні-2019/2020 російський суддя, який пішов за чорним пакетом в Україну, працював у Третій лізі "на болотах". Шеметов відсудив 41 поєдинок. До "прикрої" смерті Даніїл встиг попрацювати на ще 5-х матчах Кубка "вєлікой страни".

Вже не один представник російського спорту загинув на війні в Україні. Але вони самі винесли собі вирок, коли обрали сторону зла.