Європейські ігри 2023 стартували 21 червня в польському Кракові. І триватимуть вони до 2 липня. Україна представлена на змаганнях 263 спортсменами у 27 видах спорту. І чимало наших атлетів вже стали призерами Європейських ігор 2023.

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Хто з українців став призерами Європейських ігор 2023

Станом на 28 червня збірна України виборола 18 золотих, 10 срібних та 7 бронзових медалей. І посідає третє місце в медальному заліку, поступаючись Іспанії лише кількістю срібних нагород, і відстаючи від першої Італії, в якої на дві золоті медалі більше.

Мультимедалістками Європейських ігор 2023 стали Людмила Лузан, Олег Кухарик, Ігор Трунов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Юлія Коростильова, Олена Костевич, Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва.

Золото

Людмила Лузан та Валерія Терета . Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 500 м. 22 червня

. Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 500 м. 22 червня Олег Кухарик та Ігор Трунов . Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 500 м. 22 червня

. Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 500 м. 22 червня Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська . Стрибки у воду, змішані команди, 3 м трамплін / 10 м вишка. 22 червня

. Стрибки у воду, змішані команди, 3 м трамплін / 10 м вишка. 22 червня Анжеліка Терлюга . Карате, 55 кг. 22 червня

. Карате, 55 кг. 22 червня Андрій Заплітний . Карате, 75 кг. 23 червня.

. Карате, 75 кг. 23 червня. Людмила Лузан . Веслування на байдарках і каное. Каное-одиночка, 500 м. 24 червня.

. Веслування на байдарках і каное. Каное-одиночка, 500 м. 24 червня. Наталія Кроль . Легка атлетика, біг 800 м. 24 червня.

. Легка атлетика, біг 800 м. 24 червня. Марина Бех-Романчук . Легка атлетика, потрійний стрибок. 24 червня

. Легка атлетика, потрійний стрибок. 24 червня Ксенія Байло та Кірілл Болюх . Стрибки у воду, змішані команди, 10 м вишка. 24 червня

. Стрибки у воду, змішані команди, 10 м вишка. 24 червня Олексій Середа, Кірілл Болюх . Стрибки у воду, 10 м вишка, синхрон. 25 червня

. Стрибки у воду, 10 м вишка, синхрон. 25 червня Ярослава Магучіх . Легка атлетика, стрибки у висоту. 25 червня

. Легка атлетика, стрибки у висоту. 25 червня Джоан Фейбі Бежура . Фехтування, індивідуальні змагання, шпага. 26 червня

. Фехтування, індивідуальні змагання, шпага. 26 червня Павло Коростильов та Юлія Коростильова . Стрільба кульова, змішана команда, 25 м. 27 червня

. Стрільба кульова, змішана команда, 25 м. 27 червня Ольга Харлан . Фехтування, індивідуальні змагання, шпага. 27 червня.

. Фехтування, індивідуальні змагання, шпага. 27 червня. Ігор Любченко . Таїландський бокс, муай-тай, 67 кг. 27 червня

. Таїландський бокс, муай-тай, 67 кг. 27 червня Олег Приймачов . Таїландський бокс, муай-тай, 91 кг. 27 червня

. Таїландський бокс, муай-тай, 91 кг. 27 червня Олег Єфименко . Таїландський бокс, муай-тай, 71 кг. 27 червня

. Таїландський бокс, муай-тай, 71 кг. 27 червня Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коростильова. Стрільба кульова, малокаліберний пістолет, 25 м. 28 червня

Срібло

Людмила Лузан . Веслування на байдарках і каное. Каное-одиночка, 200 м. 23 червня

. Веслування на байдарках і каное. Каное-одиночка, 200 м. 23 червня Олег Кухарик, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін . Веслування на байдарках і каное. Каное-четвірка, 500 м. 23 червня

. Веслування на байдарках і каное. Каное-четвірка, 500 м. 23 червня Аніта Серьогіна . Карате, 61 кг. 23 червня

. Карате, 61 кг. 23 червня Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко . Синхронне плавання, акробатична група. 24 червня.

. Синхронне плавання, акробатична група. 24 червня. Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва . Синхронне плавання, акробатична група, дует довільний. 24 червня

. Синхронне плавання, акробатична група, дует довільний. 24 червня Михайло Кохан . Легка атлетика, метання молота. 24 червня

. Легка атлетика, метання молота. 24 червня Анастасія Павлова та Іван Кожокарь . Стрільба з лука, команда мікс. 25 червня

. Стрільба з лука, команда мікс. 25 червня Єгор Скуріхін . Таїландський бокс, муай-тай, 81 кг. 27 червня

. Таїландський бокс, муай-тай, 81 кг. 27 червня Ксенія Байло та Соф'я Есман . Стрибки у воду, змішані команди, 10 м вишка, синхрон. 27 червня

. Стрибки у воду, змішані команди, 10 м вишка, синхрон. 27 червня Ганна Пономаренко. Брейкінг. 27 червня

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