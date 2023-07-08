После 24 февраля 2022 года российские оккупанты надеялись за 2-3 дня поработить Украину и парализовать все процессы внутри страны. Но враг просчитался – наша нация борется и завоевывает славу.

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Украина завоевывает в среднем более 10 медалей в сутки во время полномасштабной войны

В частности, свой вклад в победу вносят и украинские спортсмены, также ставшие мощным голосом на спортивных и медийных площадках. О промежуточных успехах наших атлетов рассказал Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

500 дней решительности украинского спорта. Мы выстояли перед агрессией России и продолжаем побеждать, ведь украинцы – нация победителей. За 500 дней сопротивления украинские спортсмены получили более 5 тысяч медалей, среди которых более 2 тысяч – золотые. Четыре золотые медали каждый день. Мы крепко держим сине-желтый флаг и гордо поем украинский гимн на самых высоких пьедесталах. Наши спортсмены заняли третье место на Европейских играх в Польше и завоевали лицензии на Олимпиаду-2024. Наши шахматисты триумфовали на Всемирной шахматной олимпиаде в Индии и Дефлимпиаде в Бразилии. Всемирные игры в США также показали, что мы в тройке сильнейших. Отдельная гордость за наших паралимпийцев, ставших вторыми в мире на Паралимпиаде в Китае,

– написал министр.



Успехи украинского спорта во время полномасштабной войны / фото из фейсбука Вадима Гутцайта

Также глава НОК рассказал, что удалось сделать для отстранения спортсменов из страны-агрессорки и ее союзника и поделился информацией о деятельности внутри страны для привлечения людей к спорту.

Мы восстанавливаем Олимпийскую справедливость. Украина добилась отстранения российских и белорусских спортсменов от самых престижных соревнований. Более 20 международных спортивных федераций отстранили представителей стран-агрессоров, пока идет война. Мы развиваем массовый спорт и строим здоровую Украину. В рамках инициированного Президентом Украины социального проекта "Активные парки – локации здоровой Украины" более 2 миллионов украинцев, 70 000 ветеранов и ВПЛ, более 900 тренеров присоединились к спортивным мероприятиям по всей Украине. Мы решительно идем к победе. Мы – нация победителей. Мы победим.

Напомним. Недавно закончились Европейские игры, где Украина заняла третье место, завоевав 41 медаль: 21 золотую, 12 серебряных и 8 бронзовых. С именами всех призеров можно ознакомиться здесь.

Как видим, украинские спортсмены продолжают бороться и преуспевают в своей плоскости, пока ВСУ, где есть и много спортсменов, безжалостно уничтожают врага на фронте! Обязательно победим! Слава Украине!