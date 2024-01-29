"Зброя, наркотики та порнографія": відома причина обшуків будинку Мілевського

В оселю Артема Мілевського 17 січня завітали правоохоронні органи. Співробітники Національної поліції України вибили скляні двері, після чого провели обшук.

З того моменту з'явилося чимало версій та чуток, що ж стало причиною таких подій. Крапку в цій історії особисто поставив колишній капітан Динамо.

До теми Вибили скляні двері: у будинку Мілевського поліція провела обшуки – відео

Чому відбувся обшук у Мілевського

За словами Артема Мілевського, ситуація вразила інтернет, тому він вирішив почекати з поясненнями. Після майже двотижневої паузи ексфутболіст провів стрім на платформі Twitch, де й розповів, чому в його будинку провели обшук.

Починають щось шуміти. Як виявилося потім, це був якийсь спеціальний лом. Наступної миті вже чую тупіт на другий поверх. Думаю: "Б***ь, п***ц, все, б***ь". Відразу цей пранк перед очима. Забігають перші два хлопці з калашами, у масках, у бронежилетах: "Ало, підйом",

– пригадав Мілевський.

Він одразу відкинув ідею, що це пранк та розповів, що правоохоронці поводили себе цивілізовано:

"Перше питання: "Зброя є?". У мене під покривалом телефон, говорю: "Ні". Запитують, чи є діти, кажу: "Ні". Далі: "А хто є?". Я: "У сусідній кімнаті хлопець". Хочуть мене за руки підняти, а я говорю: "Я сам, сам, що треба?". Добре, що просто найголовніший прокурор, заходить, включає світло туди-сюди. Дивиться на мене, починає посміхатися. Думаю: "Фух, мабуть, впізнав, дай Боже, щоб впізнав". І він такий: "Блін, ти ж Мілевський! Хлопці, що ви робите? Відпустіть його".

Після цього колишній гравець збірної України розповів, що трішки заспокоївся та почав вести з правоохоронцями діалог. Вони зняли маски та відсунули вбік автомати й запевнили, що все пояснять, після чого відбувся обшук.

Друг Мілевського додав, що був також присутній у будинку та назвав причину, чому ж відбулися не найприємніші події того дня:

Він дістає ухвалу, а я намагаюся піддивитися, що там написано. І там така історія: "Зброя, наркотики та порнографія". Ми видихнули, зрозуміли, що це нас не стосується. У рішенні було ім'я старого власника будинку, який виїхав до Іспанії три роки тому. Прийшли до старого власника будинку, а в цьому будинку опинився Мілевський.

Після завершення всіх процедур правоохоронці залишили будинок і не мали претензій до легенди киян.