У Нью-Йорку раптово помер легенда Чорноморця Черкаський
Джерело:пресслужба Чорноморця
У Нью-Йорку (США) раптово помер заслужений тренер України Матвій Черкаський. На момент смерті Черкаському було 97 років.
Матвій Черкаський помер у суботу, 2 липня. Про причини смерті Черкаського в одеському Чорноморці не повідомляють.
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Що відомо про Черкаського
Черкаський працював у структурі Чорноморця 14 років, де був старшим тренером команди і завучем дитячої школи.
З 1992 року жив у Нью-Йорку, де займався командою теж з назвою Чорноморець.
Повернувшись з фронту, Черкаський попри важке поранення ноги продовжив виступи за футбольні клуби в Одесі.
За Чорноморець він провів понад 150 офіційних матчів. У його активі близько 30 забитих м'ячів.
Матвій Черкаський / Фото ФК Чорноморець
Також Матвій грав за Харчовик. Наприкінці 50-х років Черкаський перейшов на тренерську роботу. Він входив у тренерські штаби Авангарду (Жовті Води), Локомотива (Вінниця), Дніпра (Дніпро), очолював одеський СКА і херсонський Локомотив.
14 вересня 2014 року на Алеї футбольної слави біля стадіону "Чорноморець" була відрита іменна "зірка" на честь Черкаського.