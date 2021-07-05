Матвей Черкасский умер в субботу, 2 июля. О причинах смерти Черкасского в одесском Черноморце не сообщают.

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Что известно о Черкасском

Черкасский работал в структуре Черноморца 14 лет, где был старшим тренером команды и завучем детской школы.

С 1992 года жил в Нью-Йорке, где занимался командой тоже с названием Черноморец.

Вернувшись с фронта, Черкасский несмотря на тяжелое ранение ноги продолжил выступления за футбольные клубы в Одессе.

За Черноморец он провел более 150 официальных матчей. В его активе около 30 забитых мячей.



Матвей Черкасский / Фото ФК Черноморец

Также Матвей играл за Пищевик. В конце 50-х годов Черкасский перешел на тренерскую работу. Он входил в тренерские штабы Авангарда (Желтые Воды), Локомотива (Винница), Днепра (Днепр), возглавлял одесский СКА и Херсонский Локомотив.

14 сентября 2014 года на Аллее футбольной славы у стадиона "Черноморец" была открыта именная "звезда" в честь Черкасского.