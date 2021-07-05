Матвій Черкаський помер у суботу, 2 липня. Про причини смерті Черкаського в одеському Чорноморці не повідомляють.

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Що відомо про Черкаського

Черкаський працював у структурі Чорноморця 14 років, де був старшим тренером команди і завучем дитячої школи.

З 1992 року жив у Нью-Йорку, де займався командою теж з назвою Чорноморець.

Повернувшись з фронту, Черкаський попри важке поранення ноги продовжив виступи за футбольні клуби в Одесі.

За Чорноморець він провів понад 150 офіційних матчів. У його активі близько 30 забитих м'ячів.



Матвій Черкаський / Фото ФК Чорноморець

Також Матвій грав за Харчовик. Наприкінці 50-х років Черкаський перейшов на тренерську роботу. Він входив у тренерські штаби Авангарду (Жовті Води), Локомотива (Вінниця), Дніпра (Дніпро), очолював одеський СКА і херсонський Локомотив.

14 вересня 2014 року на Алеї футбольної слави біля стадіону "Чорноморець" була відрита іменна "зірка" на честь Черкаського.