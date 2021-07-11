Добро завжди перемагає зло, – Нурмагомедов прокоментував поразку МакГрегора
11 липня 2021 , 13:06Читать новость на русском
Джерело:твітер Хабіба Нурмагомедова
Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов поділився думкою про чергову поразку Конора МакГрегора (22-6) в реванші з Дастіном Пор'є (28-6-1) на турнірі UFC 264.
Ірландець отримав перелом ноги в кінцівці першого раунду, після чого поєдинок був зупинений, а перемога присуджена Пор'є, який виграв свій третій бій поспіль.
Деталі Пор'є переміг МакГрегора, Конор зламав ногу під час бою
"Добро завжди перемагає зло. Дуже радий за Дастіна. Сподіваюся, що ти забереш пояс до кінця цього року", – написав Нурмагомедов.
МакГрегор – Пор'є: головне про бій
- Бій відбувся в ніч на 11 липня в Лас-Вегасі. Головний поєдинок турніру UFC 264 тривав лише один раунд, так як ірландець зламав ногу.
- На самому початку бою Пор'є захопив ініціативу і перевів МакГрегора в партер, почавши обробляти ударами ліктями. Ірландець зміг піднятися, але зламав ногу. Суддя відразу зупинив бій через травму МакГрегор. Порье зарахували перемогу технічним нокаутом.
- Це була вже третя зустріч МакГрегора і Пор'є в октагоні. Перший бій між ними відбувся 27 вересня 2014 року. Тоді Конору вистачило менше двох хвилин, щоб нокаутувати Дастіна.
- У січні 2021 року бійці зустрілися в октагоні вдруге – тоді Пор'є взяв реванш, перемігши нокаутом у другому раунді.