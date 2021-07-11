За кілька секунд до кінця першого раунду МакГрегор піднявся і пішов в розмін з американцем. У якийсь момент Конор підвернув ногу і впав. У підсумку судді по закінченню одного раунду віддали перемогу технічним нокаутом Пор'є

Як це було Пор'є переміг МакГрегора, Конор зламав ногу під час бою

Відео перелому ноги Конора МакГрегора в бою з Дастіном Пор'є

Конор МакГрегор – Дастін Пор'є: після бою

Це був третій поєдинок МакГрегор – Пор'є. У 2014 році технічним нокаутом в першому раунді переміг Конор. У січні 2021 року Дастін переміг технічним нокаутом у другому раунді.