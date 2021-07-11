Ірландець отримав перелом ноги в кінцівці першого раунду, після чого поєдинок був зупинений, а перемога присуджена Пор'є, який виграв свій третій бій поспіль.

Деталі Пор'є переміг МакГрегора, Конор зламав ногу під час бою

"Добро завжди перемагає зло. Дуже радий за Дастіна. Сподіваюся, що ти забереш пояс до кінця цього року", – написав Нурмагомедов.

МакГрегор – Пор'є: головне про бій