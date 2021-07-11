Ирландец получил перелом ноги в концовке первого раунда, после чего поединок был остановлен, а победа присуждена Порье, выигравшему свой третий бой подряд.
Детали Порье победил МакГрегора, Конор сломал ногу во время боя
"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина. Надеюсь, что ты заберешь пояс до конца этого года", – написал Нурмагомедов.
МакГрегор – Порье: главное о бое
- Бой состоялся в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Главный поединок турнира UFC 264 длился лишь один раунд, так как ирландец сломал ногу.
- В самом начале боя Порье захватил инициативу и перевел МакГрегора в партер, начав обрабатывать ударами локтями. Ирландец смог подняться, но сломал ногу. Судья сразу остановил бой из-за травмы МакГрегора. Порье засчитали победу техническим нокаутом.
- Это была уже третья встреча МакГрегора и Порье в октагоне. Первый бой между ними состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда Конору хватило меньше двух минут, чтобы нокаутировать Дастина.
- В январе 2021 года бойцы встретились в октагоне во второй раз – тогда Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.