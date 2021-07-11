Ирландец получил перелом ноги в концовке первого раунда, после чего поединок был остановлен, а победа присуждена Порье, выигравшему свой третий бой подряд.

Детали Порье победил МакГрегора, Конор сломал ногу во время боя

"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина. Надеюсь, что ты заберешь пояс до конца этого года", – написал Нурмагомедов.

МакГрегор – Порье: главное о бое