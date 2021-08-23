Новий тренер збірної України Петраков проїхався додому на метро після матчу Динамо: фото

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков 22 серпня відвідав матч Динамо – Десна у Києві. Наставник "синьо-жовтих" вирішив скористатися громадським транспортом після гри.

Петраков: Краще спокійно проїхатися на метро

Кореспондентка Tribuna.com Ірина Козюпа побачила наставника збірної України у київському метро.

Це цікаво Чому Марлоса і Мораеса не буде в збірній України: відповідь Петракова

Журналістка поцікавилася, чи це справді Петраков. Тренер відповів, що немає нічого незвичного в тому, що він користується метро.

Я простий. Що тут незвичайного? Тим паче, що зараз весь центр перекритий через парад до Дня Незалежності. Краще спокійно проїхатися на метро,

– сказав Петраков.



Петраков у метро / Фото Tribuna.com



Петраков у метро / Фото Tribuna.com

Зауважимо, що Петраков зустрівся з екстренером збірної України Андрієм Шевченком. Останній повернувся в Україну й також відвідав гру Динамо з Десною на стадіоні імені Валерія Лобановського. Динамо впевнено перемогло 4:0.



Петраков і Шевченко на матчі Динамо / Скриншот