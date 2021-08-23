Новий тренер збірної України Петраков проїхався додому на метро після матчу Динамо: фото

23 серпня 2021 , 12:22
Читать новость на русском

Джерело:

Tribuna.com

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков 22 серпня відвідав матч Динамо – Десна у Києві. Наставник "синьо-жовтих" вирішив скористатися громадським транспортом після гри.

Петраков: Краще спокійно проїхатися на метро

Кореспондентка Tribuna.com Ірина Козюпа побачила наставника збірної України у київському метро.

Це цікаво Чому Марлоса і Мораеса не буде в збірній України: відповідь Петракова

Журналістка поцікавилася, чи це справді Петраков. Тренер відповів, що немає нічого незвичного в тому, що він користується метро.

Я простий. Що тут незвичайного? Тим паче, що зараз весь центр перекритий через парад до Дня Незалежності. Краще спокійно проїхатися на метро,
– сказав Петраков.


Петраков у метро / Фото Tribuna.com


Петраков у метро / Фото Tribuna.com

Зауважимо, що Петраков зустрівся з екстренером збірної України Андрієм Шевченком. Останній повернувся в Україну й також відвідав гру Динамо з Десною на стадіоні імені Валерія Лобановського. Динамо впевнено перемогло 4:0.


Петраков і Шевченко на матчі Динамо / Скриншот

  • Олександр Петраков вночі 18 серпня очолив збірну України після Андрія Шевченка. Останній несподівано оголосив 1 серпня, що в нього закінчився контракт з УАФ.
Автор: Михайло Гема