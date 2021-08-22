Динамо – Десна 4:0

Голи: Буяльський, 30, 56, Циганков, 37, Завійський, 78 (авт)

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Динамо досить агресивно розпочало поєдинок: кияни демонстрували інтенсивний футбол і пресингували суперника. Десні було складно вийти з-під пресингу.

За стартові 15 хвилин гри команди обмінялися декільком непоганими ударами по воротах одне одного, проте серйозної загрози вони не несли.

Перший справді гострий момент виник у Динамо на 16 хвилині. Циганков вирішив у дотик пробити з-за меж штрафного. Віктор спрямовував м'яч у нижній кут, але зовсім трішки не влучив.

Свій момент на 22 хвилині мала Десна. Після удару Калітвінцева ледь у воротах Динамо не відзначився Тотовицький. Півзахиснику забракло декількох сантиметрів, щоб переправити м'яч у сітку воріт Бойка.

Динамо відповіло ще одним небезпечним ударом з-за меж штрафного. Цього разу після передачі від Кендзьори пробив Сидорчук. Здавалося, що м'яч летить у "дев'ятку", але ні!

Шедевр Буяльського

Тиск Динамо рано чи пізно мав втілитися у результат, тим паче, що Десна надто сіла в оборону.

На 30 хвилині киян вивів вперед Віталій Буяльський. Півзахисник отримав передачу між лініями та наважився на дальній удар. Буяльський, мов рукою поклав м'яч у верхній кут.

Відео голу Буяльського



Після пропущеного голу Десна відразу могла зрівнювати рахунок. Картушов у штрафному Динамо замкнув передачу з правого флангу. Киян врятувала дивовижна реакція Бойка!

На 34 хвилині на футбольному полі спалахнули пристрасті. Антюх вдало зіграв на межі офсайду, але не переграв Литовку у ближньому бою. Першим на добиванні був Буяльський, якого "скосив" Сафронов.

Захисник Десни підвівся з газону, розуміючи, що порушив правила. Та арбітр Ігор Пасхал не зупинив гру й Буяльський побіг за ним. Віталій спершу "випросив" собі жовту картку, а після використання системи VAR і пенальті у ворота чернігівців.

Удар з позначки впевнено реалізував Віктор Циганков!

Відео голу Циганкова

Відразу по перерві за Динамо в офіційному матчі дебютував білоруський нападник Ілля Шкурін. Він переїхав у Київ з московського ЦСКА.

Розгром у другому таймі

Першу нагоду відзначитися у другому таймі мало Динамо. Буяльський не знайшов ідеї для продовження атаки через пас і потужно вистрілив здалеку. М'яч після удару Віталія небезпечно закрутився від воріт.

На 56 хвилині Динамо збільшило перевагу в рахунку. Нестримний Буяльський скористався невдалим пасом Завійського на власного голкіпера. Буяльський спіймав м'яч на ногу та прошив Литовку – 3:0!

Відео другого голу Буяльського



Десна відразу відповіла непоганим моментом у Болбата. Сергій з пристойної дистанції сильно пробив по центру: Бойко з другої спроби зафіксував м'яч у руках.

На 71 хвилині новачок Динамо Шкурін мав свій перший момент. Ілля дуже легко позбувся суперника й потужно пробив по воротах. На жаль для білоруса, м'яч пролетів над поперечиною.

Через 7 хвилин рахунок став непристойним. Після подачі з кутового на ворота Десни Шкурін виграв верхову дуель та пробив. М'яч летів повз ворота, але гравець Десни Завійський спрямував його у сітку – 4:0! На цьому Динамо зупинилося.

Відео автоголу Завійського