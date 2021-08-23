Петраков: Краще спокійно проїхатися на метро
Кореспондентка Tribuna.com Ірина Козюпа побачила наставника збірної України у київському метро.
Це цікаво Чому Марлоса і Мораеса не буде в збірній України: відповідь Петракова
Журналістка поцікавилася, чи це справді Петраков. Тренер відповів, що немає нічого незвичного в тому, що він користується метро.
Я простий. Що тут незвичайного? Тим паче, що зараз весь центр перекритий через парад до Дня Незалежності. Краще спокійно проїхатися на метро,
– сказав Петраков.
Петраков у метро / Фото Tribuna.com
Петраков у метро / Фото Tribuna.com
Зауважимо, що Петраков зустрівся з екстренером збірної України Андрієм Шевченком. Останній повернувся в Україну й також відвідав гру Динамо з Десною на стадіоні імені Валерія Лобановського. Динамо впевнено перемогло 4:0.
Петраков і Шевченко на матчі Динамо / Скриншот
- Олександр Петраков вночі 18 серпня очолив збірну України після Андрія Шевченка. Останній несподівано оголосив 1 серпня, що в нього закінчився контракт з УАФ.