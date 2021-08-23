Марлос раніше підтвердив, що завершив кар'єру в збірній.

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"Марлос? Він дуже допоміг свого часу. І збірній, і Шевченку. У той час він був дуже корисний. Така техніка. А зараз, виходячи на 15 хвилин... і це закриє дорогу своєму футболістові. Я не націоналіст, але ви розумієте, що я хочу сказати", – сказав Петраков.

"Мораесу буде 35 років, Марлосу 33 роки. Їм дякую, що допомогли, але є наші хлопці, їм дорога", – підсумував тренер.

Що відомо про призначення Петракова