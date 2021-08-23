Марлос раніше підтвердив, що завершив кар'єру в збірній.
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"Марлос? Він дуже допоміг свого часу. І збірній, і Шевченку. У той час він був дуже корисний. Така техніка. А зараз, виходячи на 15 хвилин... і це закриє дорогу своєму футболістові. Я не націоналіст, але ви розумієте, що я хочу сказати", – сказав Петраков.
"Мораесу буде 35 років, Марлосу 33 роки. Їм дякую, що допомогли, але є наші хлопці, їм дорога", – підсумував тренер.
Що відомо про призначення Петракова
- 18 серпня УАФ офіційно оголосила про Олександра Петракова на посту тренера збірної України.
- 64-річний наставник у короткий термін повинен ознайомитись із збірною ближче. Вже 1 вересня на нього чекає перший екзамен у відборі на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі. Україна зіграє проти Казахстану. А вже 4 вересня наші хлопці зіграють проти французів – чинних чемпіонів світу.