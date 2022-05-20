Новий стадіон Десни можуть назвати на честь загиблого вболівальника команди Козаченка

Окупанти зруйнували стадіон футбольного клубу Десна в Чернігові. Експерти зазначають, що він не підлягає відновленню.

Стадіон назвуть на честь загиблого вболівальника

Чернігівський стадіон, який має ім'я Юрія Гагаріна, може отримати нову назву. Про це розповів тренер СДЮШОР Десна Володимир Мацута.

До слова Не підлягає відновленню, – у Десні розповіли про руйнування стадіону у Чернігові

Десна планує назвати відбудований футбольний стадіон на честь вболівальника команди Андрія Козаченка, який загинув в боях за місто.

Хоч й кажуть, що герої не вмирають, але хлопець віддав своє життя за Україну та Чернігів. Тому, безумовно, підтримаю таке перейменування,

– сказав Мацута.

Фахівець розповів про свої почуття, коли тільки-но побачив зруйнований стадіон Десни.

"Жах та й все. Порожнеча у душі. Очі не вірили у те, що бачили"…, – сказав тренер.

Раніше повідомлялося, що відбудувати стадіон допоможе дортмундська Боруссія та уряд Німеччини.

Хочеться вірити. Але все-одне буде важко, адже руйнувань багато, й відбудова буде коштувати серйозних грошей. Якщо відбудує – це буде дивом. Але, звісно, цього б хотілося,

– зазначив коуч.

Окупанти зруйнували стадіон Десни

У стадіон Десни в Чернігові прилетіло 8 снарядів. Його обстрілювали три ночі. В першу ніч туди потрапила ракета, в другу обстріляли з "Градів", в третю – ще один обстріл авіацією.

Працівники клубу кажуть, що стадіон імені Гагаріна не підлягає відновленню. Його треба повністю зносити. Біля арени була невелика база Десни – її теж знищили.

Менеджер чернігівської Десни також запевняє, що стадіон перебуває в аварійному стані. Фахівець вважає, що він не підлягає відновленню.

Раніше повідомлялося, що Німеччина та дортмундська Боруссія клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пригадав свого колишнього гравця – Андрія Ярмоленка.

У квітні місцеві мешканці зголосилися допомогти розібрати завали стадіону їхньої команди.

Сезон-2021/2022 достроково закінчений. Команди залишились на місцях, які посіли після першого кола. Десна пішла на зимову перерву у статусі сьомої команди УПЛ. Чернігівський клуб мав у своєму активі 25 очок.