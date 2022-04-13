Місцеві охоче допомагають

Напередодні директор стадіону Андрій Волков звернувся до містян із проханням допомогти розібрати завали. Чернігівці відгукнулися на прохання.

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Я хочу сьогодні звернутися до усіх небайдужих нашого міста, нашого стадіону. До тих, хто коли-небудь був пов’язаний футбольними, легкоатлетичними, важкоатлетичними, боксерськими зв’язками з нашим стадіоном. Хочу повідомити – починаючи від завтра ми починаємо велике прибирання нашого стадіону. І дуже хочу попросити у вас допомоги,

– сказав Андрій Волков.

За словами Волкова, окрім майже сотні небайдужих містян на стадіоні працювали й 40 рятувальників.

Директор стадіону був вражений такою підтримкою від міста. За його словами сьогодні вони зробили велику частину роботу на стадіоні – розчистили проїзд для важкої техніки.

14 квітня з 10 ранку Андрій Волков запрошує чоловіків допомогти – потрібно буде перенести важкі спортивні конструкції. Допомога жінок поки не потрібна. Далі завалені трибуни та підтрибунні приміщення стадіону будуть розбирати рятувальники.

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