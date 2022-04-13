Місцеві охоче допомагають
Напередодні директор стадіону Андрій Волков звернувся до містян із проханням допомогти розібрати завали. Чернігівці відгукнулися на прохання.
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Я хочу сьогодні звернутися до усіх небайдужих нашого міста, нашого стадіону. До тих, хто коли-небудь був пов’язаний футбольними, легкоатлетичними, важкоатлетичними, боксерськими зв’язками з нашим стадіоном. Хочу повідомити – починаючи від завтра ми починаємо велике прибирання нашого стадіону. І дуже хочу попросити у вас допомоги,
– сказав Андрій Волков.
За словами Волкова, окрім майже сотні небайдужих містян на стадіоні працювали й 40 рятувальників.
Директор стадіону був вражений такою підтримкою від міста. За його словами сьогодні вони зробили велику частину роботу на стадіоні – розчистили проїзд для важкої техніки.
14 квітня з 10 ранку Андрій Волков запрошує чоловіків допомогти – потрібно буде перенести важкі спортивні конструкції. Допомога жінок поки не потрібна. Далі завалені трибуни та підтрибунні приміщення стадіону будуть розбирати рятувальники.
Відео зі стадіону Десни у Чернігові: Суспільне
- У стадіон Десни в Чернігові прилетіло 8 снарядів. Його обстрілювали три ночі. В першу ніч туди потрапила ракета, в другу обстріляли з "Градів", в третю – ще один обстріл авіацією.
- Працівники клубу кажуть, що стадіон імені Гагаріна не підлягає відновленню. Його треба повністю зносити. Біля арени була невелика база Десни – її теж знищили.