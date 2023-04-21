Серія А на вершині: італійські клуби оновили рекорд представництва у півфіналах єврокубків

Нинішній єврокубковий сезон сміливо можна занести в актив представників Серії А. Одразу п'ять команд з Апеннін зіграють у півфінальних поєдинках трьох турнірів.

У Європі визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Боротьбу за трофеї вестимуть одразу 5 італійських клубів, пише 24 Канал.

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Оновлення національного рекорду

У всіх трьох єврокубкових турнірах будуть представники Серії А. Ба більше, у Лізі чемпіонів відбудеться класичне міланське дербі – зустріч Мілана та Інтера. Таким чином, Італія точно буде представлена у фіналі ЛЧ.

Але це не всі досягнення італійців. За перемогу в Лізі Європи боротимуться два клуби з Апеннін: реабілітований Ювентус зустрінеться з іспанською Севільєю, а Рома Жозе Моурінью екзаменуватиме леверкузенський Баєр.

Нарешті у півфіналі третього за рангом турніра зіграє Фіорентина. Флорентійський клуб отримав у суперники швейцарський Базель, який залишив за бортом Ліги конференцій французьку Ніццу.

Таким чином, одразу 5 клубів Італії матимуть шанси поповнити свої музеї новими трофеями. Це новий рекорд представництва Серії А у півфіналах трьох єврокубків.

Які країни змагатимуться за євротрофеї

По дві команди мають у єврокубках Англія (Манчестер Сіті та Вест Хем) та Іспанія (Реал та Севілья). По одній команді залишилося у Німеччині (Баєр), Швейцарії (Базель) та Нідерландів (АЗ Алкмар).

Італія: Мілан, Інтер, Ювентус, Рома, Фіорентина

Англія: Манчестер Сіті, Вест Хем

Іспанія: Реал, Севілья

Нідерланди: АЗ Алкмар

Німеччина: Баєр

Швейцарія: Базель

Нагадаємо, що перші матчі півфіналів Ліги чемпіонів заплановані на 9 та 10 травня, а матчі-відповіді на 16 та 17 травня. Ліга Європи та Ліга конференцій проведуть поєдинки 11 травня (перші матчі) та 18 травня (матчі-відповіді).