Серія А на вершині: італійські клуби оновили рекорд представництва у півфіналах єврокубків
Нинішній єврокубковий сезон сміливо можна занести в актив представників Серії А. Одразу п'ять команд з Апеннін зіграють у півфінальних поєдинках трьох турнірів.
У Європі визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Боротьбу за трофеї вестимуть одразу 5 італійських клубів, пише 24 Канал.
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Оновлення національного рекорду
У всіх трьох єврокубкових турнірах будуть представники Серії А. Ба більше, у Лізі чемпіонів відбудеться класичне міланське дербі – зустріч Мілана та Інтера. Таким чином, Італія точно буде представлена у фіналі ЛЧ.
Але це не всі досягнення італійців. За перемогу в Лізі Європи боротимуться два клуби з Апеннін: реабілітований Ювентус зустрінеться з іспанською Севільєю, а Рома Жозе Моурінью екзаменуватиме леверкузенський Баєр.
Нарешті у півфіналі третього за рангом турніра зіграє Фіорентина. Флорентійський клуб отримав у суперники швейцарський Базель, який залишив за бортом Ліги конференцій французьку Ніццу.
Таким чином, одразу 5 клубів Італії матимуть шанси поповнити свої музеї новими трофеями. Це новий рекорд представництва Серії А у півфіналах трьох єврокубків.
Які країни змагатимуться за євротрофеї
По дві команди мають у єврокубках Англія (Манчестер Сіті та Вест Хем) та Іспанія (Реал та Севілья). По одній команді залишилося у Німеччині (Баєр), Швейцарії (Базель) та Нідерландів (АЗ Алкмар).
- Італія: Мілан, Інтер, Ювентус, Рома, Фіорентина
- Англія: Манчестер Сіті, Вест Хем
- Іспанія: Реал, Севілья
- Нідерланди: АЗ Алкмар
- Німеччина: Баєр
- Швейцарія: Базель