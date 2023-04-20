Першими двома півфіналістами Ліги конференцій стали Фіорентина та АЗ Алкмар.

До теми Результати матчів та відеоогляди чвертьфіналу Ліги конференцій

У першому матчі Фіорентина розгромила на виїзді Лех – 1:4. Але була близька до вильоту з турніру, адже вдома до 78-ї хвилини програвала 0:3. Однак "фіалкам" вдалося двічі забити, і попри поразку, таки вийти в півфінал Ліги конференцій за сумою двох матчів.

АЗ Алкмар на виїзді поступився Андерлехту з рахунком 2:0. Але в домашній грі ще в першому таймі двічі забив у ворота суперника. Правда більше обидві команди голів не забивали, тож переможця пари визначали у серії пенальті. І тут успіх був на стороні гравців нідерландського клубу – Райян двічі відбив удари з позначки, принісши підсумковий успіх АЗ Алкмаар.

Ще два півфіналісти визначаться після матчів, які розпочалися о 22:00. Вест Хем приймає Гент, а Ніцца – Базель.

Хто зіграє у півфіналі Ліги конференцій

Фіорентина – Базель / Ніцца

АЗ Алкмар – Вест Хем / Гент

Півфінали Ліги конференцій відбудуться 11 та 18 травня. Фінал запланований на 7 червня у Празі.