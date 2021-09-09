Новий почерк збірної України – подорож у минуле

Та для початку розглянемо вересневий цикл збірної. Однак відразу зазначимо, що Олександр Петраков не мав такого бонусу, як збирати команду за тиждень (а то й два) до гри.

Важливо Корнієнко забив дебютний гол за збірну України: відео шедевру у ворота збірної Чехії

Перші враження

З вашого дозволу, читачі, дозволю висловити свою емоцію. (Цей момент можна пропустити). З огляду на результати – запитання: що змінилося? двомільйонна зарплата попередньому штабу. І зараз (там не два мільйони)?

Наші шанси вийти на чемпіонат світу в Катарі – збереглися. (Від автора - десь на рівні нулю). УАФ зекономила зараз – так. А щодо гри, у нас більше шансів сподіватися на вдалі матчі з фінами та боснійцями.

Останні хвилини

Серйозно, останні хвилини? Чи то пак секунди? Відразу відсилка у двохтисячні. Тоді автор не сумнівався, що пропустять на останніх секундах.

Микола Матвієнко й Олександр Петраков / Getty Images

Дякую Петракову за молодість, але я очікував уже іншого. Як і всі ми. Однак, якщо спорт сприймати відбитком реальності, то спорт точно виграє. (але давайте без м'ячів у власні ворота на останніх секундах. Тут має бути дружній привіт Казахстану, бо вони таки вирвали нічию з Боснією і Герцеговиною).

Але наша збірна грає для всіх. І дякую їй за флешбеки з дитинства. Що у Казахстані, що у Чехії – стабільність. Тут хіба залишається подякувати французам – забили на початку другого тайму.

Більш серйозно

Товариський матч із Чехією. Три дебютанти у стартовому складі. Опонент наш теж поставився до гри, як до спарингу. Чи не найкращий час перевірити резерв?

Андрій Ярмоленко у боротьбі / Getty Images

Перевірили. У підсумку – ще треба пограти за молодіжку. Прем'єрний гол Корнієнка у футболці збірної - більше випадковість. Хоча і приємний для Марсело Б'єлси. Крайні оборонці організували забитий м'яч.

Та все ж таки спаринг зі Чехією (далеко не європейськими бразильцями) дуже добре показав, що резерву у нас немає. Тому закликаю адекватно оцінювати наш виліт у відборі до чемпіонату світу. Або (у найкращому випадку) виступ збірної України в Катарі.

Остап Нетахата