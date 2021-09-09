Но для начала рассмотрим сентябрьский цикл сборной. Однако сразу отметим, что Александр Петраков не имел такого бонуса, как собирать команду за неделю (а то и две) до игры.

Важно Корниенко забил дебютный гол за сборную Украины: видео шедевра в ворота сборной Чехии

Первые впечатления

С вашего позволения, читатели, позволю выразить свою эмоцию. (Этот момент можно пропустить). Учитывая результаты – вопрос: что изменилось? двухмиллионная зарплата предыдущему штабу. И сейчас (там не два миллиона)?

Наши шансы выйти на чемпионат мира в Катаре – сохранились. (От автора – где-то на уровне нулю). УАФ сэкономила сейчас – да. А что касается игры, у нас больше шансов надеяться на удачные матчи с финнами и боснийцами.

Последние минуты

Серьезно, последние минуты? То бишь секунды? Сразу отсылка в двухтысячные. Тогда автор не сомневался, что пропустят на последних секундах.



Николай Матвиенко и Александр Петраков / Getty Images

Спасибо Петракову за молодость, но я ожидал уже другого. Как и все мы. Однако, если спорт воспринимать отпечатком реальности, то спорт точно выиграет. (но давайте без мячей в собственные ворота на последних секундах. Здесь должен быть дружеский привет Казахстану, потому что они все-таки вырвали ничью с Боснией и Герцеговиной).

Но наша сборная играет для всех. И спасибо ей за флешбэки с детства. Что в Казахстане, что в Чехии – стабильность. Тут разве остается поблагодарить французов – забили в начале второго тайма.

Более серьезно

Товарищеский матч с Чехией. Три дебютанта в стартовом составе. Оппонент наш тоже отнесся к игре, как к спаррингу. Не лучшее ли время проверить резерв?



Андрей Ярмоленко в борьбе / Getty Images

Проверили. В итоге – еще надо поиграть за молодежку. Премьерный гол Корниенко в футболке сборной – больше случайность. Хотя и приятен для Марсело Бьелсы. Крайние защитники организовали забитый мяч.

И все же спарринг с Чехией (далеко не европейскими бразильцами) очень хорошо показал, что резерва у нас нет. Поэтому призываю адекватно оценивать наш вылет в отборе к чемпионату мира. Или (в лучшем случае) выступление сборной Украины в Катаре.

Остап Нетахата