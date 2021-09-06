Світоліна в 1/4 US Open, перша перемога українців у Лізі чемпіоні: топ-новини спорту 5 вересня
Джерело:24 канал
Еліна Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу US Open, а український клуб здобув історичну перемогу в Лізі чемпіонів. Огляд головних новин спорту за 5 вересня у дайджесті Спорт 24.
Світоліна в 1/4 фіналу US Open
Еліна Світоліна впевнено подолала стадію 1/8 фіналу на Відкритому чемпіонаті США. Еліна здолала титуловану румунку Сімону Халеп – 2:0 (6:3, 6:3).
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Українська тенісистка впевнено розпочала матч, вигравши гейм на своїй подачі. Уже в третьому геймі Еліні вдалося зробити брейк, проте відразу втратила свою подачу.
Світоліна вела в рахунку 4:3 й зуміла оформити ще один брейк у 8 геймі. Цього вистачило, щоб записати першу партію у свій актив! Еліні знадобилося всього 35 хвилин, щоб виграти сет.
Світоліна вдало розпочала й другу партію. Українка взяла брейк у третьому геймі, але Халеп відразу відігралася.
Після того, як рахунок став 3:3 у другому сеті, Світоліна віддала багато сил, щоб зробити ще один брейк. Українка з третього брейк-пойнту взяла подачу Халеп!
Надалі Еліна захистила свою подачу та виграла матч на прийомі.
Перша перемога українського клубу в Лізі чемпіонів
Хокейний клуб Донбас нарешті здобув перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів. Українці 5 вересня переграли французьку команду Руан.
Донбасу вдалося здобути перемогу у другому домашньому матчі в Лізі чемпіонів.
"Руанські Дракони" зуміли вийти вперед у першому періоді. Команда Павла Мікульчика пропустила після ефектного розіграшу в меншості французів і фінального кидка у виконанні Ентоні Гуттіга.
Зрівняти рахунок господарям вдалося на старті другого періоду.
В останній 20-хвилинці Андрій Бірюков конвертував більшість Донбасу в перевагу на табло. Хокеїст став найкращим гравцем матчу, адже набрав 2 очки за системою гол + пас.Зауважимо, що Донбас став першим українським клубом, який виграв матч у хокейній Лізі чемпіонів!
Важлива звитяга України на Євро
Чоловіча збірна України з волейболу провела третій матч групового етапу на чемпіонаті Європи. Підопічні Угіса Крастінша у непростому поєдинку зламали опір Португалії – 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15).
Українські волейболісти після досить рівно початку поєдинку почали нарощувати перевагу. Це призвело до розгрому португальців у першому сеті з рахунком 18:25 та важкої перемоги у другому.
Після того, як українці повели 2:0, Португалія не склала зброю та зуміла вирівняти ситуацію по партія. У вирішальному сеті українці проявили холоднокровність та дотиснули непоступливих португальців.
- Попереду у збірної України ще два матчі. Уже 7 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Бельгії, після чого 8 вересня поміряються силами з потужною Польщею.
- Наразі в України одна перемога над Грецією та поразка Сербії.