Донбас – Руан 2:1 (0:1, 1:1, 2:1)

До слова Донбас дебютував у Лізі чемпіонів з прикрої поразки в серії булітів

Донбасу вдалося здобути перемогу у другому домашньому матчі в Лізі чемпіонів.

"Руанські Дракони" зуміли вийти вперед у першому періоді. Команда Павла Мікульчика пропустила після ефектного розіграшу в меншості французів і фінального кидка у виконанні Ентоні Гуттіга.

Зрівняти рахунок господарям вдалося на старті другого періоду.

В останній 20-хвилинці Андрій Бірюков конвертував більшість Донбасу в перевагу на табло. Хокеїст став найкращим гравцем матчу, адже набрав 2 очки за системою гол + пас.