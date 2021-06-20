Сенсаційна невдача Франції та перемога Німеччини: головні новини спорту 19 червня

Збірні Франції та Німеччини зіграли чергові матчі на Євро-2020, а українська збірна з волейболу провела матч Золотої Євроліги. Огляд головних новин спорту за 19 червня читайте у дайджесті Спорт 24.

Німеччина зупинила чемпіонів Європи

На Євро-2020 відбулися ще три матчі Євро-2020. У першому матчі 19 червня сталася сенсація у групі смерті.

До слова Хто стане переможцем матчу Італія – Уельс та може зіграти проти України на Євро-2020

Чинні чемпіони світу французи не змогли перемогти Угорщину. Французька збірна програвала після першого тайму, але відігралася у другому таймі.

У центральному матчі 3-го туру в Мюнхені зустрілися чемпіони Європи португальці та Німеччина. Німецькі футболісти здійснили камбек, програючи 1:0.

Німеччина забила 4 голи, після чого пропустила один гол. У підсумку німців виграли 4:2 і здобули першу перемогу на Євро-2020.

В останньому матчі дня у Севільї зустрілися збірні Іспанії та Польщі. Іспанська команда вийшла вперед у першому таймі завдяки голу Альваро Морати.

Та по перерві точний удар Роберта Левандовського приніс Польщі важливу нічию (1:1). Завдяки нічиїй Польща не покинула Євро-2020 вже після другого туру.

Збірна України зіграла у півфіналі Золотої Євроліги

Збірна України з волейболу зіграла у півфіналі Золотої Євроліги проти Бельгії. Українська команда впевнено здолала Бельгію.

Україна – Бельгія 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)

Українська збірна впевнено виграла перший сет з різницею у 10 м'яч. У наступних двох партіях бельгійцям вдалося нав'язати боротьбу, але "синьо-жовті" все одно виявилися сильнішими.

У фіналі Золотої Євроліги Україна зіграє з Туреччиною.

Ферстаппен взяв поул у Франції

У Франції відбулася кваліфікація сьомого етапу Формули-1. Перемогу у кваліфікації гран-прі Франції здобув нідерландський гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ферстаппен зумів випередити пілотів Mercedes Льюїса Хемілтона та Валттері Боттаса. Вперше у топ-15 кваліфікації пройшов Мік Шумахер.

Результати кваліфікації – топ-10

1. Макс Ферстаппен

2. Льюїс Хемілтон

3. Валттері Боттас

4. Серхіо Перес

5. Карлос Сайнс

6. П'єр Гаслі

7. Шарль Леклер

8. Ландо Норріс

9. Фернандо Алонсо

10. Даніель Ріккардо

Гонка гран-прі Франції відбудеться 20 червня. Початок о 16:00.