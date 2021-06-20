Сенсаційна невдача Франції та перемога Німеччини: головні новини спорту 19 червня

Збірні Франції та Німеччини зіграли чергові матчі на Євро-2020, а українська збірна з волейболу провела матч Золотої Євроліги. Огляд головних новин спорту за 19 червня читайте у дайджесті Спорт 24.
Німеччина зупинила чемпіонів Європи
На Євро-2020 відбулися ще три матчі Євро-2020. У першому матчі 19 червня сталася сенсація у групі смерті.
До слова Хто стане переможцем матчу Італія – Уельс та може зіграти проти України на Євро-2020
Чинні чемпіони світу французи не змогли перемогти Угорщину. Французька збірна програвала після першого тайму, але відігралася у другому таймі.
У центральному матчі 3-го туру в Мюнхені зустрілися чемпіони Європи португальці та Німеччина. Німецькі футболісти здійснили камбек, програючи 1:0.
Німеччина забила 4 голи, після чого пропустила один гол. У підсумку німців виграли 4:2 і здобули першу перемогу на Євро-2020.
В останньому матчі дня у Севільї зустрілися збірні Іспанії та Польщі. Іспанська команда вийшла вперед у першому таймі завдяки голу Альваро Морати.
Та по перерві точний удар Роберта Левандовського приніс Польщі важливу нічию (1:1). Завдяки нічиїй Польща не покинула Євро-2020 вже після другого туру.
Збірна України зіграла у півфіналі Золотої Євроліги
Збірна України з волейболу зіграла у півфіналі Золотої Євроліги проти Бельгії. Українська команда впевнено здолала Бельгію.
Україна – Бельгія 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)
Українська збірна впевнено виграла перший сет з різницею у 10 м'яч. У наступних двох партіях бельгійцям вдалося нав'язати боротьбу, але "синьо-жовті" все одно виявилися сильнішими.
У фіналі Золотої Євроліги Україна зіграє з Туреччиною.
Ферстаппен взяв поул у Франції
У Франції відбулася кваліфікація сьомого етапу Формули-1. Перемогу у кваліфікації гран-прі Франції здобув нідерландський гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Ферстаппен зумів випередити пілотів Mercedes Льюїса Хемілтона та Валттері Боттаса. Вперше у топ-15 кваліфікації пройшов Мік Шумахер.
Результати кваліфікації – топ-10
1. Макс Ферстаппен
2. Льюїс Хемілтон
3. Валттері Боттас
4. Серхіо Перес
5. Карлос Сайнс
6. П'єр Гаслі
7. Шарль Леклер
8. Ландо Норріс
9. Фернандо Алонсо
10. Даніель Ріккардо