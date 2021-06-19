Ситуація в групі A

Збірні Італії та Уельсу в очній зустрічі між собою визначать переможця групи A. Поки лідирує Італія, яка виграла два перші матчі в групі та має шість очок. Уельс другий, маючи чотири очки в активі. Італію влаштує і нічия, щоб вийти з групи з першого місця.

Варте уваги Бущан у топі найкращих воротарів після двох турів Євро-2020

Італія виграла попередні 10 матчів поспіль, не пропустивши жодного голу. Натомість команда забила 31 гол. Загалом збірна Італії не програє 29 останніх матчів. Востаннє "скуадра адзурра" програвала ще 10 вересня 2018 року в Лізі націй Португалії.

Саме переможець цієї групи в плей-офф зіграє з другою командою з квартету C. І цією командою може стати збірна України, якщо у матчі проти Австрії виграє або зіграє внічию.

Хто фаворит матчу?

У матчі між збірними Італії та Уельсу експерти віддають перевагу саме італійцям. Вони доволі впевнено стартували на Євро-2020 з розгромних перемог над турками та швейцарцями. Тож перемога Італії в цьому матчі – 62%. Натомість перемога Уельсу – лише 14%.

Та не варто скидати Уельс з уваги. Команда показала, що має характер, щоб вистояти та перемогти. Ставка на перемогу Уельсу в Favbet може принести виграш з коефіцієнтом 8. Натомість перемога Італії – лише 1,54. Нічия у цьому матчі – 3,95.

У попередніх матчах на Євро-2020 Італія забивала по три голи та не пропускала. Ставка на ТБ 2,5 в цьому матчі – аж 2,28.