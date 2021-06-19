Ситуація в групі A

Збірні Італії та Уельсу в очній зустрічі між собою визначать переможця групи A. Поки лідирує Італія, яка виграла два перші матчі в групі та має шість очок. Уельс другий, маючи чотири очки в активі. Італію влаштує і нічия, щоб вийти з групи з першого місця.

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Саме переможець цієї групи в плей-офф зіграє з другою командою з квартету C. І цією командою може стати збірна України, якщо у матчі проти Австрії виграє або зіграє внічию.

Хто фаворит матчу?

У матчі між збірними Італії та Уельсу експерти віддають перевагу саме італійцям. Вони доволі впевнено стартували на Євро-2020 з розгромних перемог над турками та швейцарцями. Тож перемога Італії в цьому матчі – 62%. Натомість перемога Уельсу – лише 14%.

Та не варто скидати Уельс з уваги. Команда показала, що має характер, щоб вистояти та перемогти. Ставка на перемогу Уельсу в Favbet може принести виграш з коефіцієнтом 8. Натомість перемога Італії – лише 1,54. Нічия у цьому матчі – 3,95.

У попередніх матчах на Євро-2020 Італія забивала по три голи та не пропускала. Ставка на ТБ 2,5 в цьому матчі – аж 2,28.