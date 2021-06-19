Іспанія – Польща 1:1

Голи: Мората, 25 – Левандовський, 54

Вилучення: Морено, 58 (Іспанія)

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Іспанія та Польща невдало стартували на Євро-2020. Іспанці зіграли внічию зі шведами, а Польща програла словакам. В очному матчі між командами на кону була потенційна путівка у плей-офф.

Перший момент у грі мали поляки: Кліх наважився на дальній удар, але зовсім трішки не влучив у площину воріт.

Іспанія відповіла полякам на 25 хвилині та вийшла вперед. Гол іспанців виник після проходу Морено, який змістився у штрафний та покотив у напрямку Морати. Альваро вдало зіграв у воротарському майданчику та переграв голкіпера!

Відео голу Морати



У середині тайму іспанці заробили штрафний з небезпечної позиції. Морено намагався пробити у кут, де був Щенсни, але не влучив у площину воріт.

Польська команда відповіла моментом у Свідерскі: Левандовський навісив на хавбека, який випередив Сімона, але пробив над воротами іспанців.

На 43 хвилині Польща мала подвійну нагоду: спершу Свідерскі наважився на дальній удар та влучив у стійку. Першим на добиванні був Левандовський, проте Сімон здійснив дивовижний сейв!

Збільшити перевагу Іспанії міг і Морено: він зіграв на випередження у штрафному й відгукнувся на простріл Альби, але не поцілив у площину воріт. М'яч пролетів повз стійку.

Камбек Польщі та змарнований пенальті

Після перерву Польща, яка вже однією ногою була за бортом Євро, зуміла відігратися. Навіс Юзвака у штрафний завершився точним ударом головою від Левандовського – 1:1!

Відео голу Левандовського



Не встигла Польща як слід відсвяткувати гол, як отримала пенальті у власні ворота. Модер у штрафному став на ногу Морено – пенальті. Нападник Вільярреала вирішив виконати покарання, але влучив і стійку. Мората не за правилами вбіг у штрафний та невдало зіграв на добиванні.

Відео пенальті Морено



Наприкінці матчу Іспанія затисла поляків у штрафному та почала створювати момент за моментом: на 80 хвилині Родрі потужно пробив з лінії штрафного в руки Щенсного.

Через 3 хвилини Альба виконав божевільну передачу у штрафний на Сарабію, після чого той скинув на Морату. Альваро вже бачив м'яч у воротах, але Щенсни дивним чином зумів відбити м'яч!

За 5 компенсованих хвилин Іспанія так і не змогла награти на другий гол та втратила важливі очки. Польща ж залишила собі шанси на 1/8 фіналу.