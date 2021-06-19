Результати кваліфікації – топ-10

1. Макс Ферстаппен

2. Льюїс Хемілтон

3. Валттері Боттас

4. Серхіо Перес

5. Карлос Сайнс

6. П'єр Гаслі

7. Шарль Леклер

8. Ландо Норріс

9. Фернандо Алонсо

10. Даніель Ріккардо

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Перший сегмент кваліфікації завчасно завершився для Юкі Цуноди, який вилетів з траси. Також розбив свій болід Мік Шухамер.

Однак німцю вперше у кар'єрі вдалося пробитися у другий сегмент. На жаль, Мік не зміг виїхати на швидке коло через розбитий болід. Він стартуватиме з 15 місця.

За підсумками другого сегменту за межами топ-10 опинився Себастьян Феттель та Естебан Окон. Натомість далі вдалося пройти П'єру Гаслі та Фернандо Алонсо.

У фіналі кваліфікації боротьба за поул велася між Ферстаппеном та Хемілтоном. Швидшим був Макс та випередив семиразового чемпіона світу. Третім стартуватиме Валттері Боттас.

Гран-прі Франції відбудеться у неділю, 20 червня. Початок гонки о 16:00.