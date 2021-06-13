Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020, поразка Росії: топ-новини спорту 12 червня

Півзахисник Крістіан Еріксен втрати свідомість під час матчу євро-2020 між збірним Данії та Фінляндії. Росія програла Бельгії, а Уельс та Швейцарія зіграли внічию. Українець Яків Хаммо здобув бронзу на чемпіонаті світу з дзюдо. Такими були головні новини спорту в суботу, 12 червня

Крістіан Еріксон втратив свідомість під час матчу

Матч Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії мало не закінчився трагедією. Наприкінці першого тайму данський півзахисник Крістіан Еріксен втратив свідомість та впав на газон.

Медики намагалися надати йому допомогу на полі. Після реанімації, його без свідомості госпіталізували.

Гру на той час зупинили. Команди вернулися на поле майже через дві години, щоб дограти матч. Ініціатива, щоб дограти гру, була від самих футболістів.

Результати матчів Євро-2020

Матч між збірними Данії та Фінляндії закінчився сенсаційною перемогою фінів. Вони за матч завдали лише один удар по воротах, який і став результативним. Данці ж пробивали понад 20 разів. І навіть отримали право на пенальті. Але не реалізували його.

Відкрили ж ігровий день збірні Уельсу та Швейцарії. І зіграли внічию, обмінявшись голами у другому таймі.

Росія ж програла матч Бельгії. А перед матчем відзначилася скандалом. Російські гравці відмовилися стати на коліно в підтримку BLM. А коли це зробили бельгійські футболісти, то їх освистали російські вболівальники на трибунах.

Бронза Яківа Хаммо

Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з дзюдо, який триває в угорському Будапешті. На п'єдестал пошани підійнявся Яків Хаммо, який зумів здобути бронзову медаль.

Переможниця Ролан Гаррос

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова виграла Ролан Гаррос-2021. У фінальному матчі 12 червня чешка здолала росіянку Анастасію Павлюченкову.

Чемпіонський титул Амосова

Український боєць Ярослав Амосов став чемпіоном світу Bellator у напівсередній вазі. Амосов у ніч на 12 червня відібрав титул чемпіона у бразильця Дугласа Ліми. 27-річний Амосов став першим в історії України володарем світового поясу.