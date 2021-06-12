Хаммо зробив собі подарунок до дня народження
Яків Хаммо, який тільки 11 червня відсвяткував свій 27 день народження, зумів здобути бронзову медаль.
До слова Дарія Білодід пропустить чемпіонат світу з дзюдо: причина
Хаммо здобув медаль у ваговій категорії понад 100 кілограмів. У півфіналі Хаммо поступився представнику Бразилії Рафаелю Сілви. Останній бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 та 2016 років.
Дивіться відео бою Хаммо – Сілва
У маленькому фіналі за бронзову нагороду українець переміг представника Грузії Гелу Заалішвілі. За 15 секунд до кінця часу українець провів прийом на іппон та достроково здобув перемогу.
- Для Якова Хаммо – це друга медаль на чемпіонатах світу з дзюдо. Першу "бронзу" він виграв у 2015 році.