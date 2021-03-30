Легендарний український баскетболіст Волков включений у Зал слави ФІБА
Колишній український баскетболіст Олександр Волков включений у Зал слави ФІБА. Волкова та ще 11 баскетболістів включили у Зал слави класу-2020.
Джерело:Eurohoops
Волков у Залі слави ФІБА
Оголошення класу-2020 відбулося тільки у 2021 році через пандемію коронавірусу.
До речі Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави
Онлайн-церемонія включення нових членів відбудеться 18 червня. Одночасно у Зал слави введуть і клас-2021, який буде представлений 1 квітня.
У 2020 році членами Залу слави стали:
- Олександр Волков (Україна)
- Стів Неш (Канада)
- Светислав Пешич (Сербія)
- Ізабелль Ф'ялковскі (Франція)
- Мечислав Лопатка (Польща)
- Агнес Немет (Угорщина)
- Парк Шин Джа (Корея)
- Модестас Паулаускас (Литва)
- Кенічі Сако (Японія)
- Юрі Здовц (Словенія)
- Рубен Маньяно (Аргентина)
- Тара Ван Дервір (США)
Що відомо про Волкова
Українець російського походження. У складі збірної СРСР вигравав Олімпійські ігри 1986 року. Двічі срібний призер чемпіонатів світу у складі СРСР (1986, 1990). Чемпіон Європи 1985 року.
На клубному рівні виступав за київський Будівельник, ЦСКА Москва, італійську Калабрію, грецькі Панатінаїкос та Олімпіакос. Грав у НБА за Атланту Хокс. Завершив кар'єру у 2002 році у БК Київ.
Після кар'єри спортсмена був депутатом Верховної ради від "Партії регіонів". Очолював Міністерство спорту Українки. У червні 2007 року Волков зайняв пост голови Федерації баскетболу України.
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