Колишній український баскетболіст Олександр Волков включений у Зал слави ФІБА. Волкова та ще 11 баскетболістів включили у Зал слави класу-2020.

Волков у Залі слави ФІБА

Оголошення класу-2020 відбулося тільки у 2021 році через пандемію коронавірусу.

До речі Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави

Онлайн-церемонія включення нових членів відбудеться 18 червня. Одночасно у Зал слави введуть і клас-2021, який буде представлений 1 квітня.

У 2020 році членами Залу слави стали:

Олександр Волков (Україна)

Стів Неш (Канада)

Светислав Пешич (Сербія)

Ізабелль Ф'ялковскі (Франція)

Мечислав Лопатка (Польща)

Агнес Немет (Угорщина)

Парк Шин Джа (Корея)

Модестас Паулаускас (Литва)

Кенічі Сако (Японія)

Юрі Здовц (Словенія)

Рубен Маньяно (Аргентина)

Тара Ван Дервір (США)

Волков перший українець у Залі слави ФІБА.

Що відомо про Волкова

Українець російського походження. У складі збірної СРСР вигравав Олімпійські ігри 1986 року. Двічі срібний призер чемпіонатів світу у складі СРСР (1986, 1990). Чемпіон Європи 1985 року.

На клубному рівні виступав за київський Будівельник, ЦСКА Москва, італійську Калабрію, грецькі Панатінаїкос та Олімпіакос. Грав у НБА за Атланту Хокс. Завершив кар'єру у 2002 році у БК Київ.

Після кар'єри спортсмена був депутатом Верховної ради від "Партії регіонів". Очолював Міністерство спорту Українки. У червні 2007 року Волков зайняв пост голови Федерації баскетболу України.