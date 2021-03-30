Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку перенесених матчів сезону-2020/2021. Усього було перенесено 3 поєдинки.

Два поєдинки чемпіонату України були перенесені через коронавірус у командах. Ще одну гру перенесли через збірну України.

До слова Шахтар – Динамо: затвердили дату та час проведення матчу

Нові дати матчів

Перенесений через коронавірус матч 1-го туру Львів – Минай відбудеться 21 квітня. Гру перенесли через коронавірус у господарів. Поєдинок розпочнеться о 14:00.

Також через коронавірус було перенесено поєдинок 10-го туру Олімпік – Зоря. Тоді спалах COVID-19 стався у донецькому клубі.

Матч відбудеться 28 квітня. Час початку зустрічі о 17:00.

Гру 18-го туру Львів – Рух перенесли через підготовку "Арени Львів" до матчів збірної України. Матч відбудеться 28 квітня і розпочнеться о 19:00.