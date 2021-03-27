Відбір на ЧС-2022: результати матчів та відео голів 27 березня
У Європі 27 березня продовжився відбірковий цикл на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Результати всіх матчів та відео голів у матеріалі Спорт 24.
Джерело:24 канал
Росія – Словенія 2:1
Голи: Дзюба, 26, 35 – Ілічич, 36
Росія – Словенія відеоогляд
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Чорногорія – Гібралтар 4:1
Голи: Бечірай, 26, Шимич, 43, Томашевич, 53, Йоветич, 80 – Стайч, 30 (п)
Чорногорія – Гібралтар відеоогляд
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