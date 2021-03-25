Відсторонений від футболу Севідов очолить Минай, – ЗМІ
Колишній тренер Металіста й Карпат Олександр Севідов очолить закарпатський Минай. На тренерському містку Минаю Севідов замінить Василя Кобіна.
Джерело:Tribuna.com
Тренера представлять найближчим часом
За інформацією Tribuna.com, Минай та Севідов вже домовилися про співпрацю. Офіційно тренера представлять найближчим часом.
До теми Василь Кобін покинув пост головного тренера Минаю
51-річний Севідов не працював тренером з 2019 року, коли покинув болгарський клуб Верея.
Фахівець раніше очолював Металург-2 Донецьк, Металург Донецьк, кам'янську Сталь, Геліос, Зімбру, Кримтеплицю, Говерлу, Карпати, Металіст, Маріуполь.
Севідов – відсторонений від футболу
У квітні 2020 року Севідов був дискваліфікований від футбольної діяльності на 5 років через справу щодо можливої участі Сум у договірних матчах.
Однак тренер заперечує свою причетність до матчів з фіксованим рахунком і подав апеляцію.
Севідов також фігурує у розслідуванні матчу Іллічівець – Гірник-Спорт (2016).
Поділитися новиною