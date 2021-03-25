В Японії стартувала естафета олімпійського вогню: без казусів не обійшлось
У ніч на 25 березня в префектурі Фукусіма на північному сході Японії стартувала Естафета олімпійського вогню. Після того, як факел пронесуть по всій території країни, вогонь прибуде до Токіо.
Джерело:офіційний сайт Олімпіади
За час своєї подорожі олімпійський вогонь побуває у всіх 47-ми префектурах Японії. Футболістка Азуса Івасімідзу стала першою учасницею олімпійської естафети.
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Спортсменка грала в японській збірній в 2006 – 2016 роках. Естафета пройде по всіх 47 префектурах Японії і триватиме 121 день – до самого відкриття Олімпіади 23 липня.
Під час одного з етапів полум'я в факелі згасло, воно було відновлено від резервної лампади. Організатори відреагували на подію:
Полум'я згасло через несправність пальника. Полум'я нерідко гасне, і це може відбутися з ряду причин, наприклад, при сильному вітрі.
Що відомо про перенесення Олімпіади
- Ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Та після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха було ухвалено рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік.
- Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.
- Інформація про скасування Ігор у Токіо з'явилася у британському виданні The Times. Про це видання повідомляло з посиланням на високопоставлене урядове джерело.
- Однак влада Японії спростувала цю інформацію.
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