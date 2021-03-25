У ніч на 25 березня в префектурі Фукусіма на північному сході Японії стартувала Естафета олімпійського вогню. Після того, як факел пронесуть по всій території країни, вогонь прибуде до Токіо.

За час своєї подорожі олімпійський вогонь побуває у всіх 47-ми префектурах Японії. Футболістка Азуса Івасімідзу стала першою учасницею олімпійської естафети.

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Спортсменка грала в японській збірній в 2006 – 2016 роках. Естафета пройде по всіх 47 префектурах Японії і триватиме 121 день – до самого відкриття Олімпіади 23 липня.

Під час одного з етапів полум'я в факелі згасло, воно було відновлено від резервної лампади. Організатори відреагували на подію:

Полум'я згасло через несправність пальника. Полум'я нерідко гасне, і це може відбутися з ряду причин, наприклад, при сильному вітрі.

Що відомо про перенесення Олімпіади