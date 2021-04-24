Тенісистки провели на корті 2 години 8 хвилин. Еліна після трьох сетів зупинилась за крок до фіналу турніру.

До теми Світоліна з камбеком перемогла Квітову та вийшла у півфінал турніру в Штутгарті

Ешлі Барті (Австралія) – Еліна Світоліна (Україна) 2:1 (4:6, 7:6, 6:2)

Світоліна у другому поспіль турнірі зустрілась з Барті у півфіналі змагань. Перші шість геймів на тенісному корті були гойдалки – 3:3.

Ключовим у сеті став сьомий гейм, коли українка реалізувала третій брейк та повела у рахунку 3:4. Перша ракетка світу намагалась дати гідний бій непоступливій українці, але Еліна показала свій характер та залишила першу партію за собою – 4:6.

У першому сеті Світоліна виконала дві подвійні помилки та водночас аж 6 подач на виліт. Неймовірний показник. Барті ж діяла ідеально на власних подачах – жодної подвійної помилки. Перша ракетка України реалізувала лише один брейк із трьох можливих. Натомість австралійка виграла 2 з 5 брейків.

Драма на корті

У другій партії Ешлі довелось йти у ва-банк. Вона доволі легко повела з рахунком 4:1 по геймах. Однак Еліні знову вдалось переломити хід поєдинку на свою користь. Світоліна виграла 4 гейми поспіль та навіть вийшла вперед у рахунку – 4:5. Барті теж не збиралась так легко віддавати путівку у фінал та довела матч до тай-брейку, де сильнішою виявилась тенісистка з Австралії – 7:6.

Все вирішувалось у третій партії. Здалось, що усі сили Світоліна віддала у другому сеті. Перша ракетка світу взяла ініціативу у свої руки та впевнено довела матч до перемоги – 6:2.